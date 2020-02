È decollato da Wuhan la scorsa notte come previsto l'aereo che riporterà in Europa i cittadini elvetici che hanno espresso il desiderio di lasciare la regione. Sono attesi nel pomeriggio alla base militare francese di Istres, nei pressi di Marsiglia.

Secondo i dati di Flightradar24, l'aereo ha sorvolato gli Urali, in Russia, poco dopo le 9.00. A bordo dell'A380, di proprietà della compagnia aerea Hi Fly Malta, ci sono cittadini di diversi paesi europei, tra cui svizzeri, francesi, belgi e austriaci. Dopo l'atterraggio nel sud della Francia saranno posti in quarantena, verosimilmente in un villaggio vacanze della regione.

