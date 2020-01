Il Dipartimento federale degli affari esteri si sta impegnando per organizzare la partenza dalla Cina di cittadini elvetici che a causa dell'epidemia di coronavirus vogliono tornare in patria (foto simbolica)

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si sta impegnando per organizzare la partenza dalla Cina di cittadini elvetici che a causa dell'epidemia di coronavirus vogliono tornare in patria.

Oggi, secondo alcuni media, diversi svizzeri dovrebbero essere trasportati in aereo dalla città cinese di Wuhan in Francia. Le notizie si basano su informazioni del DFAE agli interessati.

Il dipartimento non fornisce alcuna indicazione sul numero di persone o sul momento del rientro in Europa. La collaborazione con Stati terzi e l'organizzazione sarà "proseguita in modo coerente", ha detto il DFAE a Keystone-ATS.

Ieri i servizi di Ignazio Cassis avevano indicato che una decina di svizzeri che si trovavano in Cina speravano in un rapido rientro in patria, ma che nessuna operazione di rimpatrio era ancora prevista. Dal canto suo il ministro degli esteri, a margine di una conferenza stampa, sempre ieri aveva spiegato che in caso di quarantena dichiarata su vasta scala tendenzialmente non si sposta nessuno.

Il Touring Club Svizzero (TCS) ha da parte sua comunicato oggi di aver già fornito assistenza a 81 dei suoi soci in difficoltà e ricevuto oltre 250 telefonate dall'inizio della crisi. In collaborazione con il DFAE la task force del TCS fornisce consulenza medica, organizza il rientro in Svizzera e annulla i viaggi nelle zone colpite dall'epidemia.

Infine il Dipartimento federale dell'interno (DFI), ha comunicato oggi che da domani entra in vigore l'ordinanza che prevede l'obbligo di notifica entro due ore telefonicamente di casi sospetti di coronavirus a Cantoni e Confederazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line