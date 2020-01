I due casi sospetti di coronavirus all'ospedale Triemli di Zurigo sono tuttora sotto esame. I risultati del Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra sono attesi al più tardi domani mattina, ha comunicato oggi il nosocomio.

I due pazienti - rientrati da un soggiorno in Cina - sono stati ricoverati e posti in quarantena giacché la causa dei sintomi che presentano potrebbe essere, tra gli altri agenti patogeni, anche il coronavirus. "Stanno bene", indica l'ospedale, aggiungendo che "il sospetto di infezione è molto debole". Non vi è alcun rischio per gli altri pazienti e il personale ospedaliero, precisa il Triemli.

La Francia ha comunicato venerdì tre casi di contagio confermato: si tratta dei primi in Europa. Le tre persone che hanno contratto il coronavirus erano state in Cina.

Intanto in Cina il numero di vittime da coronavirus è salito a 80 e i casi confermati nel Paese a 2744.

Neuer Inhalt Horizontal Line