Gli effetti della pandemia di Covid-19 sull'economia hanno portato a un calo modesto delle emissioni mondiali, di appena il 4%, che sarà probabilmente annullato dalla ripartenza dell'economia.

Lo ha calcolato l'associazione ambientalista britannica Carbon Brief, secondo cui comunque questa è la diminuzione maggiore mai registrata in un singolo anno.

Secondo le stime degli esperti, basate sulle proiezioni dell'impatto sul Pil in Cina, Europa e Usa dell'epidemia, quest'anno le emissioni di CO2 caleranno di 1,6 milioni di tonnellate, corrispondenti a togliere dalla strada 345 milioni di auto, un valore che però non sarebbe comunque sufficiente a scongiurare il riscaldamento globale.

"Questo sarebbe un declino maggiore di ogni precedente recessione economica - scrivono gli esperti -. Ma il dato sottolinea quanto sia difficile il lavoro da fare per tagliare le emissioni abbastanza da combattere i cambiamenti climatici. Per prevenire un riscaldamento di 1,5 gradi le emissioni dovrebbero essere tagliate del 6% l'anno per il prossimo decennio".

