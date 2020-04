Al momento non è possibile garantire che il voto di persona a novembre è sicuro. Lo afferma il massimo esperto di virologia negli Stati Uniti, Anthony Fauci, in un'intervista alla Cnn.

Fauci non esclude la possibilità che il coronavirus possa riemergere in autunno e ribadisce che non c'è nessun "interruttore" per la riapertura dell'economia americana. In ogni caso una riapertura potrebbe essere avviata in qualche modo a maggio.

