Anthony Fauci, l'autorevole virologo della task force Usa contro il coronavirus, non esclude che gli Stati Uniti possano arrivare al vaccino entro il prossimo gennaio.

"Vogliamo procedere velocemente ma vogliamo assicurarci che sia sicuro ed efficace. Penso che sia fattibile se le cose vanno nel verso giusto", ha detto ai media. La strada, ha spiegato, è assumersi il rischio di cominciare la produzione con le società coinvolte presumendo che funzioni e, in tal caso, aumentarla.

"In altre parole, non si aspetta una risposta prima di iniziare la produzione ma, rischiando, si comincia a farlo proattivamente presumendo che funzioni. E se e' cosi', allora si aumenta la produzione e si arriva a quella tempistica", ha sottolineato Fauci. "In gennaio e febbraio dicevo che sarebbero stati necessari 12-18 mesi, il prossimo gennaio sarà un anno, quindi non molto lontano da quello che avevo detto", ha osservato.

