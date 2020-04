La Francia continua a credere in un accordo dell'Eurogruppo (i ministri delle finanze dei 19 Stati membri dell'Ue che hanno adottato l'euro) per giungere ad una risposta unitaria europea alla crisi economica e sociale dovuta al coronavirus.

Un fallimento "è impensabile", ha detto il ministro dell'economia Bruno Le Maire, auspicando l'intesa tra partner dell'Ue alla riunione di domani.

L'accordo in seno all'Eurogruppo sullo strumento da adottare per far fronte alla crisi del coronavirus "è bloccato dalla sola Olanda". Secondo fonti dell'Eliseo raggiunte dall'agenzia di stampa italiana Ansa, questa posizione olandese è "controproducente, incomprensibile e non può durare".

