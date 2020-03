I deputati hanno votato per alzata di mano, in rappresentanza ognuno dei membri del proprio gruppo.

Il parlamento francese ha adottato stasera, con un ultimo voto dell'Assemblea nazionale, il progetto di legge che sancisce lo "stato di emergenza sanitaria" della durata di due mesi per far fronte all'epidemia di coronavirus.

I deputati hanno votato per alzata di mano, in rappresentanza ognuno dei membri del proprio gruppo secondo le regole dettate dal presidente dell'Assemblea, Richard Ferrand, davanti a un emiciclo semideserto per ragioni sanitarie.

I casi di coronavirus in Francia rilevati con tampone nelle ultime 24 ore sono stati 1'559, i nuovi decessi 112, facendo salire il bilancio dei contagi nel paese a 16'018, quello dei morti a 674.

