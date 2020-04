Francia con il fiato sospeso in attesa del discorso alla nazione in diretta tv di Emmanuel Macron, questa sera alle 20.

Il presidente annuncerà quasi certamente la proroga del periodo di lockdown del paese, già allungato di due settimane e ormai prossimo alla scadenza di un mese. Secondo fonti vicine all'Eliseo, Macron dovrebbe annunciare la proroga "almeno fino al 10 maggio", se non addirittura fino alla fine di quel mese.

Sono febbrili le consultazioni di queste ore - si apprende da fonti vicine alla presidenza - tra Macron, il premier Edouard Philippe e i principali ministri, affiancati dal comitato scientifico che detta la linea anti-epidemia ormai dall'inizio della crisi.

Molto ascoltato, secondo fonti della presidenza, anche il parere espresso in un rapporto dell'Inserm a cura della ricercatrice italiana Vittoria Colizza, autrice di un modello di previsione sugli effetti della fine del confinamento nel Paese. Secondo tale rapporto, pubblicato in queste ore da Le Monde, "il lockdown - come spiega la stessa ricercatrice - durerà a lungo poiché non si può fare una vita normale con questa epidemia. Attendere ancora prima di decretarne la fine ha il vantaggio di tenere basso il numero di casi e alleviare il carico sul sistema ospedaliero. Oltre a dare il tempo per aumentare la capacità di screening".

Macron, secondo le previsioni, dovrebbe annunciare anche che le scuole riapriranno soltanto a settembre, che caffè e ristoranti restano per ora chiusi e che per i più anziani si prevede un confinamento ancora di mesi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram