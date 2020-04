La giustizia francese ha ordinato ad Amazon France di limitare la sua attività ai soli prodotti essenziali, in attesa dei risultati di una valutazione dei rischi riguardanti l'epidemia di Coronavirus sui suoi depositi.

Secondo il tribunale, Amazon ha "mancato in modo evidente al suo obbligo di sicurezza e di prevenzione rispetto alla salute dei suoi dipendenti". In conseguenza di ciò, i giudici hanno ingiunto al gigante mondiale delle vendite online di limitare la sua attività ai soli "ordini di prodotti alimentari, igienici e medici, pena un milione di euro per ogni giorno di ritardo e per ogni infrazione constatata".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram