La Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato lo stato di emergenza fino al 31 luglio prossimo per fronteggiare il rischio sanitario da Coronavirus. Lo ha reso noto il vice governatore Riccardo Riccardi.

Con il decreto dello stato di emergenza, ha proseguito Riccardi, "la Regione potrà adottare una procedura più agile per l'acquisto di beni, servizi e forniture attraverso un affidamento diretto senza indagini di mercato sopra e sotto soglia comunitarie, per tutto ciò che è necessario per affrontare l'emergenza".

La misura, ha aggiunto, "è utile per disporre di risorse tali da consentire, ad esempio, di mettere a disposizione le strutture nel caso in cui si rendesse necessario adottare l'isolamento".

Intanto sempre in Italia sono due le vittime del coronavirus. Si tratta di una donna ultrasettantenne residente a Casalpusterlengo (in provincia di Lodi) e di un uomo di 78 anni, deceduto ieri sera in Veneto.

In mattinata la statunitense Johns Hopkins University aveva indicato che il bilancio dei morti a livello mondiale per il coronavirus era di 2360 e che il totale dei casi confermati di contagi era salito a quota 77'662, mentre i pazienti guariti finora erano 21'029.

La Corea del Sud ha accertato altri 87 casi di contagio da coronavirus, portando il totale a quota 433: è l'ultimo aggiornamento fornito dalle autorità sanitarie che inasprisce la situazione, visto che il Paese è quello con il maggior numero di casi verificati dopo la Cina.

Dalla nave Diamond Princess nel frattempo sono circa 1'000 i passeggeri sani sbarcati in tre giorni, fino a venerdì, mentre circa 300 ospiti e altri mille membri dell'equipaggio sono rimasti a bordo.

Il periodo di quarantena imposto dalle autorità sanitarie è terminato lo scorso mercoledì e le persone rimaste sulla nave, ancorata nel porto di Yokohama, in Giappone, pur risultando negative al coronavirus, hanno condiviso la cabina con un individuo infetto, quindi saranno trattenute altri 14 giorni.

Il totale delle persone a cui è stato diagnosticato il virus si è assestato a 634, e due passeggeri anziani sono deceduti lo scorso giovedì.

Le persone sbarcate saranno monitorate per un periodo di 14 giorni, durante il quale è consigliato restare a casa ed uscire solo per motivi straordinari.

