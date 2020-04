Dopo essere sopravvissuta da bambina all'epidemia di influenza spagnola che colpì l'Europa un secolo fa, una 106enne britannica ha 'sconfitto' anche la Covid-19.

Si chiama Connie Titchen, classe 1913, ed è diventata la paziente guarita dal coronavirus più longeva del Regno Unito.

La signora Connie, nata ancora prima dello scoppio della Prima guerra mondiale, è stata ricoverata all'ospedale di Birmingham per tre settimane e dopo aver superato la fase critica della malattia, rispetto alla quale gli anziani sono particolarmente vulnerabili, si è ripresa del tutto ed è stata dimessa dai medici soddisfatti e commossi per la sua straordinaria resistenza.

"Mi sento molto fortunata ad aver scacciato via il virus. Non vedo l'ora di vedere la mia famiglia", ha commentato l'arzilla signora Titchen. Fra i suoi 'segreti' di lunga vita, hanno detto i familiari alla stampa del Regno, ci sono le attività fisiche come il ballo, la bicicletta e perfino il golf. Nonna Connie da sempre cucina il proprio cibo ma non disdegna qualche volta di farsi accompagnare da McDonald's.

