Le agenzie d'intelligence di Usa e Regno Unito hanno lanciato un allarme sui tentativi di cyber-attacchi attribuiti ad hacker "sostenuti da Paesi rivali" sullo sfondo dell'emergenza coronavirus.

Lo si legge in un rapporto congiunto, citato da Sky News, secondo il quale "la maligna campagna" di attacchi punterebbe a sottrarre dati e informazioni riservate sulla risposta occidentale alla pandemia di Covid-19, prendendo di mira in particolare gli archivi di università, aziende farmaceutiche e istituti di ricerca. Il sospetto è che si voglia anche mettere le mani sui vaccini.

Il rapporto - realizzato dal National Cyber Security Centre, una branca del Gchq, omologo britannico dell'Nsa americana, e dalla US Cyber security and Infrastructure Security Agency (Cisa) - non addita per iscritto alcuno Stato. Sky cita tuttavia fonti anonime stando alle quali fra i Paesi sospetti vi sarebbero Cina, Russia, Iran e altri. Gli 007 raccomandano tra l'altro a medici e ricercatori impegnati su dossier sensibili di proteggere e cambiare frequentemente lo loro password.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram