Le misure di contenimento in Germania non saranno inasprite ma prolungate fino al 19 aprile: è quanto stabilito durante una teleconferenza tra presidenti dei Land tedeschi e il governo federale alla presenza della cancelliera Angela Merkel.

"Una pandemia non conosce giorni festivi" ha detto Merkel. "La dinamica della diffusione del coronavirus in Germania è ancora troppo alta. Dobbiamo ancora fare di tutto per impedire un'eccessiva velocità del contagio per mantenere l'operatività del nostro sistema sanitario": è quanto si legge nel decreto del governo, rivela l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

A proposito della durata delle misure di contenimento Merkel in una conferenza stampa telefonica con i media tedeschi ha detto che "Oggi non possiamo fare dichiarazioni su come andremo avanti dopo Pasqua":

La crescita del contagio è leggermente diminuita ma non abbastanza da giustificare previsioni a lungo termine, ha specificato la cancelliera.

Martedì dopo Pasqua sarà il prossimo momento in cui le autorit competenti, mediche e politiche, in Germania si riuniranno per fare di nuovo il punto della situazione, ha aggiunto.

