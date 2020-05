Non sarà facile ripartire per i Biergarten: ecco perché diminuire l'onere fiscale.

Il governo tedesco ha deciso di abbassare temporaneamente l'imposta sul valore aggiunto (Iva) per la ristorazione . Per ristoranti e caffè la tassa sarà ridotta dal 19% al 7% sui pasti, a partire dal 1 luglio e per un anno.

L'obiettivo è quello di dare una spinta al settore, per la ripartenza.

L'annuncio della misura è stato dato in una conferenza stampa dell'esecutivo. La ristorazione è uno dei settori più colpiti a causa della chiusura forzata per le misure restrittive dovute al coronavirus. Ristoranti e bar in Germania sono ancora chiusi, e proprio oggi nella conferenza con le regioni si attende l'ufficializzazione della riapertura a maggio.

