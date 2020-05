La diffusione della pandemia del coronavirus su scala globale provoca il crollo delle esportazioni giapponesi, facendo segnare il maggior calo mensile oltre 10 anni.

In base ai dati del ministero delle Finanze nipponico, in aprile l'export è sceso del 21,9% rispetto al periodo di riferimento dell'anno scorso. Ad essere principalmente penalizzate le spedizioni dirette verso il mercato statunitense, quasi il 38% in meno, in particolare il comparto auto con una flessione del 66%.

L'export nei Paesi dell'Unione europea segna una diminuzione del 28%, mentre le importazioni a livello globale sono invece scese del 7,2%. Ne consegue il primo rosso della bilancia commerciale in tre mesi.

