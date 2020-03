I casi di coronavirus in Giappone - compresi gli oltre 700 passeggeri infettati sulla nave Diamond Princess - hanno superato la soglia psicologica delle 1.000 persone.

I numeri aggiornati ad oggi sono stati forniti dal ministero della Salute nipponico e comprendono un bilancio di 12 morti, inclusi sei che erano sulla nave.

La Cina ha da parte sua registrato 119 nuovi contagi, in calo per il terzo giorno di fila, e 38 ulteriori decessi. Secondo gli ultimi dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) aggiornati a martedì, i decessi totali sono saliti a 2.981 e le infezioni a 80.270.

I nuovi casi nell'Hubei, provincia epicentro dell'epidemia, si sono attestati a 115, mentre 4 sono quelli relativi al resto della Cina. Il numero di infezioni sospette sono calate a 520, ai livelli più bassi da gennaio.

In Iran si è appreso che il ministro dell'Industria Reza Rahmani è risultato positivo a test compiuti nelle ultime ore. In precedenza era stata colpita la vicepresidente Masoumeh Ebtekar e diversi alti funzionari, oltre ad almeno 23 parlamentari. I contagi complessivi confermati sono 2.336 e le vittime 77.

Per quanto riguarda l'Europa, la Polonia ha annunciato oggi il primo caso di contagio da coronavirus sul suo territorio. Si tratta di uomo che aveva soggiornato in Germania. Il paziente "non fa parte di un gruppo a rischio", cioè non è anziano, ha dichiarato il Ministro della Sanità Lukasz Szumowski.

