Sono per ora mantenute le primarie in Wisconsin.

Un giudice federale ha negato il rinvio delle primarie presidenziali in Wisconsin previste per il 7 aprile, nonostante l'emergenza coronavirus.

Se la decisione non verrà modificata, il Wisconsin sarà l'unico degli undici Stati Usa che avevano programmato le primarie in aprile a non posticiparle.

Il giudice ha chiarito che non è d'accordo con la decisione dello Stato di andare alle urne, ma che è stato costretto a valutare solo il diritto costituzionale degli elettori e non la salute pubblica, che spetta invece alle autorità politiche e sanitarie.

Neuer Inhalt Horizontal Line