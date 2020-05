Sono 614 i morti per Covid-19 registrati oggi in Brasile, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha rivelato il ministero della Salute, precisando che le vittime totali sono 8.535.

Numero record anche per i contagi: 10.381 in un solo giorno, per un totale di 125.096 casi confermati.

"Il lockdown potrebbe essere necessario in alcune situazioni". Lo ha detto il nuovo ministro della Salute brasiliano, Nelson Teich, aggiungendo di non essere "favorevole o contrario" all'adozione della chiusura totale, ammettendo tuttavia che potrebbe essere necessaria per fronteggiare le situazioni più critiche.

"Il lockdown potrebbe essere necessario in alcuni luoghi, in altri penso a maggiore flessibilità. Quando parliamo di isolamento, distanziamento, esistono vari livelli. L'importante e' che non vi sia una difesa dell'isolamento e una difesa del non isolamento, vi sono vari livelli", ha aggiunto.

Teich è stato nominato da Jair Bolsonaro dopo la rimozione di Luiz Henrique Mandetta, entrato in contrasto con il presidente per la sua difesa del distanziamento sociale.

