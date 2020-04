La Cina ha registrato domenica 108 nuovi casi di infezioni da coronavirus, di cui 98 importati e 10 domestici tra i 7 dell'Heilongjiang e i 3 del Guangdong. I dati della Commissione sanitaria nazionale segnalano altri 2 decessi nell'Hubei, epicentro della pandemia.

I casi importati sono 1'378, di cui 511 guariti, 867 in cura e 38 gravi. I casi totali di contagio sono 82'160, di cui 1'156 sotto trattamento, 77'663 guariti e 3'341 decessi. I nuovi asintomatici sono 61, per 1'064 casi totali, di cui 307 provenienti dall'estero e ancora in cura.

