Oltre 550 morti in 24 ore in Gran Bretagna per coronavirus (foto simbolica)

Balzo di 563 morti in più per coronavirus in 24 ore negli ospedali del Regno Unito, concentrati soprattutto in Inghilterra e a Londra, fino a un totale registrato di 2'352, secondo i dati del ministero della Sanità britannico aggiornati ad oggi.

I contagi censiti passano invece da 25'150 a 29'474, ossia un picco di 4'324 più di ieri. I test eseguiti nel Paese sfiorano infine ora i 153'000, a un ritmo salito a quasi 10'000 al giorno.

