La Germania ha più persone guarite che persone ancora malate di coronavirus, dicono fonti ufficiali tedesche citate da Bbc.

Nelle ultime 24 ore i test positivi sono stati 2'537, che portano il totale a 127'854, appena oltre il 50% dei quali risulta ora guarito. In Spagna il tasso di guarigione è al momento del 37%, in Italia del 22%, in Francia del 21% e in Gran Bretagna è ancora dello 0,3%.

La Germania, ricorda Bbc, ha un tasso di letalità più basso rispetto a Spagna, Italia, Francia e Regno Unito, perché effettua più tamponi, e quindi registra anche i casi meno gravi e leggeri.

