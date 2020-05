Prima uscita dopo 40 giorni per i bambini in Turchia, finora costretti in casa dalle restrizioni contro il Covid-19. Per quattro ore, i minori fino a 14 anni hanno potuto lasciare le proprie abitazioni per passeggiare in strada e recarsi nei parchi.

Una analoga libera uscita di 4 ore sarà permessa venerdì ai giovani tra i 15 e i 20 anni, altrimenti obbligati al confinamento casalingo come gli over 65 e i malati cronici.

L'alleggerimento del lockdown per queste categorie, ha annunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan, verrà mantenuto con la stessa finestra di 4 ore una volta a settimana per il mese di maggio. Ankara ha inoltre imposto un coprifuoco generalizzato da sabato a martedì prossimi, sfruttando un ponte festivo per estendere il confinamento generalizzato regolarmente imposto nei fine settimana da aprile. Secondo l'ultimo bollettino, in Turchia si registrano oltre 141 mila casi e 3.894 vittime.

