Con 1169 vittime nelle ultime 24 ore, gli Stati Uniti hanno ora il triste primato del maggior numero di vittime in un giorno dall'inizio della pandemia, superando il record italiano dei 969 morti del 27 marzo.

Gli Usa hanno al momento 243'453 casi positivi, più del doppio dell'Italia, e quasi 6000 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Secondo Deborah Birx, coordinatrice della stessa task force della Casa Bianca contro il coronavirus, i dati sui contagiati suggeriscono che un numero insufficiente di americani rispetta le linee guida nazionali sul distanziamento sociale.

Italia, Spagna, Francia e Germania hanno cominciato a "flettere le loro curve" ma, ha aggiunto, gli americani devono fare uno sforzo maggiore se vogliono ottenere gli stessi risultati.

Intanto, riferisce la Cnn, gli americani sottoposti all'ordine di stare a casa sono 305 milioni, oltre il 90% della popolazione totale. Stando al Washington Post invece, la Casa Bianca è orientata a consigliare di indossare una mascherina chirurgica o altro per coprire naso e bocca in pubblico per rallentare la diffusione del coronavirus. La raccomandazione potrebbe essere data oggi.

Da parte sua, il sindaco di New York Bill de Blasio ha sollecitato gli abitanti della Grande Mela a coprirsi il volto quando sono in pubblico e vicino ad altre persone. Questo, ha precisato, non significa indossare le mascherine mediche, che dovrebbero essere lasciate agli operatori sanitari. "Può essere una sciarpa, una bandana fatta in casa", ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line