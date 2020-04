New York rimane il centro della pandemia.

Sono 2228 i morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore, secondo quanto emerge dai dati della John Hopkins University.

Dal canto suo, la città di New York, già al centro della pandemia, ha alzato il numero di morti di oltre 3700 dopo che le autorità hanno fatto sapere di aver incluso nel calcolo persone che non erano mai state testate ma che, dai sintomi riscontrati, sono deceduti per il virus.

Le nuove cifre, pubblicate dal Dipartimento della sanità della città, hanno alzato a oltre 10'000 le vittime dell'epidemia nella meetropoli e a oltre 26'000 il totale dei morti a oggi negli Stati Uniti. Pro capite sono morte più persone a New York che in Italia, il paese europeo con più vittime per l'epidemia.

