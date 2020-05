Da mercoledì e per due settimane la regione della capitale Baghdad sarà completamente chiusa per far fronte a una recrudescenza di casi di Covid-19.

Il governo iracheno ha annunciato oggi che da mercoledì e per due settimane la regione della capitale Baghdad sarà completamente chiusa per far fronte a una recrudescenza di casi di Covid-19.

Il ministro della sanità Hassan Tamimi ha informato i direttori della sanità di Baghdad e dei quartieri periferici di Sadr City, Habibiya, Hurriya, Amiriya, Kamalia e Shola che da dopodomani fino al 4 giugno sarà imposto un coprifuoco notturno e tutte le attività commerciali non essenziali dovranno rimanere chiuse.

Finora in Iraq si sono registrati 3404 casi positivi ufficiali e 123 decessi accertati. Nei giorni scorsi il numero dei casi positivi era cresciuto in maniera esponenziale (passando da 30 a 140 casi in un giorno) anche a causa della graduale riapertura decisa dalle autorità durante il periodo di Ramadan, il mese islamico del digiuno che si concluderà la settimana prossima.

