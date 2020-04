Rallenta il numero dei morti per Covid-19 in Italia.

Rallenta significativamente l'incremento del numero di vittime da Covid-19 in Italia rispetto ai giorni precedenti. Secondo l'ultimo bollettino, sono 15'887 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 525.

Sabato l'aumento era stato di 681. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

I malati sono 91'246, con un incremento rispetto a ieri di 2972. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 124'632.

Scende di 17 unità a 3977, il totale dei pazienti in terapia intensiva. Di questi, 1317 sono in Lombardia. Calano anche i ricoveri a 28'949, 61 in meno in confronto a ieri. I guariti dopo aver contratto il virus sono 21'815, 819 in più di sabato.

