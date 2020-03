Ad oggi è inevitabile il prolungamento delle misure di contenimento. Lo ha detto il presidente del Consiglio Superiore italiano di Sanità (Css), Franco Locatelli, in conferenza stampa.

Ciò perché, ha spiegato, "non siamo in una fase marcatamente declinante ma in una fase, sia pure incoraggiante, di contenimento". Inoltre, anche dopo, "dovremo immaginare alcuni mesi in cui adottare misure attente - ha detto il presidente dell'Istituto superiore della sanità (Iss) Silvio Brusaferro - per evitare una ripresa della curva epidemica".

