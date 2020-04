Un paziente intubato in un ospedale nei pressi di Roma.

"Ci sono 2573 italiani ancora in terapia intensiva, ma ci sono anche 2659 ventilatori che servono a combattere questo virus e a salvare vite. Ieri per la prima volta il numero dei ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva".

Lo ha affermato il commissario straordinario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile. "Questo - ha aggiunto - grazie allo sforzo straordinario fatto in questi mesi con il commissario Borrelli e i nostri collaboratori per mandare i ventilatori nelle Regioni. I numeri dicono che il contagio si sta attenuando. I numeri dicono che il contagio si sta attenuando."

