In Italia, dopo i primi allentamenti alle restrizioni imposte, il settore della ristorazione ha ripreso ossigeno, anche se l'avvio è lento: il 70% dei bar e dei ristoranti ha aperto e tutti sono equipaggiati di mascherine e gel disinfettanti, ma con personale ridotto.

Circa il 40% dei dipendenti è rimasto a casa, pari a circa 400.000 unità. Sono inoltre numerosi i titolari che utilizzeranno i divisori all'interno del ristorante soprattutto nell'area cassa, quasi nessuno sui tavoli. Lo indica oggi la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (Confcommercio).

Nel settore della vendita al dettaglio, oltre il 90% dei negozi di abbigliamento ha riaperto in sicurezza: intimo, camicie e scarpe sono tra i prodotti più richiesti.

La percentuale dei mercati riaperti si aggira intorno al 50% - 60% del totale su tutto il territorio italiano, riferisce Confcommercio. A Roma sono aperti tutti i mercati coperti e su area attrezzata. I mercati periodici, diversamente dal resto della regione, sono ancora chiusi come in Piemonte, Sicilia e in parte della Lombardia, compresa Milano. In Campania è consentita soltanto l'attività di vendita dei prodotti alimentari. Nel resto del Paese le aperture sono a macchia di leopardo.

