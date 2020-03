L'Italia ha superato anche la Cina per numero di morti in un solo giorno: 475 vittime nelle ultime 24 ore. Il governo della Penisola si prepara a una nuova stretta per arginare i comportamenti scorretti di chi ancora continua a spostarsi senza motivo.

Già previste nuove limitazioni nei trasporti ferroviari e marittimi (merci escluse). E un nuovo provvedimento potrebbe riguardare non solo le attività all'aperto - oggi consentite - ma anche misure più restrittive per supermercati, bar nelle stazioni di servizio cittadine e uffici, per evitare ad esempio le scene viste nella metropolitana di Milano affollata di cittadini.

