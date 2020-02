"Quello che preoccupa della situazione italiana è che non tutti i casi registrati sembrano avere una chiara storia epidemiologica, cioè un legame con viaggi in Cina o contatti con altri casi già confermati".

Ad affermarlo è il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità in Europa, Hans Kluge, intervistato da Repubblica sulla diffusione del coronavirus. "Ora - evidenzia - è molto importante capire come si sono svolti gli eventi, identificare e tracciare i contagi: occorre che le autorità sanitarie italiane si focalizzino su questo aspetto".

Kluge inviata "tutti a documentarsi sul Covid-19 su canali informativi affidabili, quelli del Ministero della Salute, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Sicuramente non ci proteggerà dal contagio la discriminazione di chi ha un'origine diversa dalla nostra - afferma -. È il tempo della solidarietà e della cooperazione".

Parlando delle preoccupazioni del direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ("Si sta chiudendo la finestra che avevamo per contenere i focolai"), Kluge sottolinea che "intendeva dire che il basso numero di casi al di fuori della Cina ci ha finora offerto l'opportunità di contenere la diffusione internazionale.

Ora, anche se i casi in altri paesi restano relativamente bassi, cominciamo a essere preoccupati per il numero di contagi che non hanno un chiaro legame con viaggi dalla Cina o con persone già malate. Questo sta restringendo la finestra. Il contenimento però è ancora possibile".

Zone focolaio off limits

Ieri sera intanto il Consiglio dei ministri italiano, al termine di una riunione fiume nella sede della Protezione Civile, ha approvato un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso registrato in Piemonte.

Stop dunque alle gite scolastiche, sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche - a partire da tutte quelle previste in Lombardia e Veneto, compresa la serie A - quarantena con "sorveglianza attiva" per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus. È inoltre stato disposto il divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree 'focolaio' del virus in Italia, che saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola le prescrizioni.

2461 morti

Il bilancio mondiale del coronavirus è nel frattempo salito a 2461 vittime, secondo la mappa online della statunitense Johns Hopkins University. Stando ai dati pubblicati, i casi confermati di contagio sono 78'766. Sono, invece, 23'133 le persone guarite ad oggi.

