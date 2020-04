La Rega ha ha ottenuto autorizzazioni speciali per il trasporto di pazienti Covid-19 dal Ticino

La Rega ha ottenuto nuove autorizzazioni per poter trasportare, anche in condizioni di scarsa visibilità, pazienti ticinesi negli ospedali della Svizzera tedesca.

Le autorizzazioni eccezionali per il volo strumentale sono state rilasciate alla fine di marzo, in breve tempo, dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), scrive oggi in una nota la Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega).

Sono state autorizzate in particolare nuove procedure di avvicinamento e di partenza negli aeroporti di Agno e Locarno, nonché l'utilizzo illimitato di una rotta di volo strumentale sopra il San Gottardo.

Le autorizzazioni, valide per tutta la durata della situazione eccezionale, sono state rilasciate in così breve tempo, grazie all'eccellente collaborazione con le Forze armate, l'UFAC, Skyguide, gli aeroporti di Agno e Locarno e le autorità di sicurezza aerea italiane, si legge ancora nella nota.

