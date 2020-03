Ufficialmente una decisione sarà presa soltanto il 15 aprile nel corso di una riunione degli organizzatori con il Comune e i responsabili dello stato.

Ma ormai, secondo il settimanale francese Le Point, "non ci sono più dubbi: il Festival di Cannes non avrà un'edizione 2020".

"Sarà molto difficile, per non dire impossibile - spiega un membro del Consiglio d'amministrazione del 73/o festival - selezionare film che arrivano da Cina, Corea, Iran, Italia. E senza dubbio da una cinquantina di Paesi, sapendo che gli attori, i registi, non potranno muoversi.

Proiettare film in una sala da 2.000 posti sarà vietato e la minima allerta preoccuperà gli organizzatori. E che dire di Spike Lee, presidente della giuria? Tutti conoscono l'ipersensibilità di Hollywood alle questioni di igiene. Non ce lo vedo a rimanere per 15 giorni in mezzo a una folla dalla situazione sanitaria non controllata".

