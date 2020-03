Lunedì l'Esercito svizzero interverrà per la prima volta a causa del coronavirus. Lo ha annunciato il capo delle forze armate Thomas Süssli su Twitter, confermando informazioni del Blick online.

Il Battaglione d'ospedale 5 sarà dispiegato per affrontare il virus, scrive in sostanza Süssli. Si tratta di un "servizio speciale per la nostra sicurezza e la protezione di tutti". Il capo dell'esercito non è però entrato nei dettagli dell'operazione.

Sul sito internet delle forze armate viene spiegato che fra i compiti di questo battaglione c'è il sostegno agli ospedali civili dal punto di vista del personale e del materiale in caso di situazione straordinaria.

Il battaglione può anche fare in modo di estendere la capacità delle cure infermieristiche e di base, con la preparazione di strutture che possono accogliere fino a 200 pazienti.

