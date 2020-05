Madrid resta nella 'fase zero': il governo spagnolo ha respinto la richiesta della comunità autonoma di Madrid - la regione più colpita in Spagna dal coronavirus - di passare alla "Fase 1" che consente alcune ulteriori aperture e allentamenti delle misure.

Lo riferiscono media spagnoli fa cui la radio Cadena Ser e l'agenzia Efe.

Madrid aveva presentato ieri la documentazione per passare alla 'fase 1' a partire dal prossimo lunedì, in cui si mette in evidenza tra l'altro per il mese di aprile un calo dell'84% nei ricoveri e del 64% di ingressi in terapia intensiva. Il ministero della Salute non ha tuttavia dato luce verde in quanto la regione della capitale non è giudicata pronta a passare alla prossima fase, così come non lo sono Catalogna e o Castilla y León.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram