La cancelliera tedesca Angela Merkel ha rifiutato per ora l'invito del presidente americano Donald Trump di partecipare al G7 a fine giugno alla Casa Bianca.

"Ad oggi, considerando la situazione complessiva della pandemia (di coronavirus, ndr), non puòaccordare la sua partecipazione personale per un viaggio a Washington", scrive Politico citando il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert. Trump aveva detto che non ci sarebbe stato "esempio più grande della riapertura" che tenere un vertice di persona in Usa.

Intanto, gli Stati Uniti si sono uniti ad un gruppo internazionale incaricato di definire le linee guida etiche sull'uso dell'intelligenza artificiale. Finora Donald Trump era l'unico contrario tra i leader del G7 a questa "global partnership", ma ora teme di lasciare spazio alla Cina.

"Le società tecnologiche cinesi stanno tentando di plasmare gli standard internazionali sul riconoscimento facciale e sulla sorveglianza alle Nazioni Unite", ha osservato Michael Kratsios, responsabile della Casa Bianca per la tecnologia.

Due anni fa i leader di Canada e Francia avevano annunciato la formazione di un gruppo per guidare l'adozione responsabile dell'intelligenza artificiale, basandosi sui principi dei diritti umani, dell'inclusione, della diversità, dell'innovazione e della crescita economica. L'amministrazione Trump si era opposta sostenendo che una eccessiva attenzione alla regolamentazione avrebbe ostacolato l'innovazione americana.

