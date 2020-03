La battaglia "continua, ma la vittoria è vicina": contestualmente all'arrivo del presidente Xi Jinping a Wuhan per la sua prima visita nella città focolaio del coronavirus, l'agenzia Xinhua ha pubblicato molti commenti sugli sforzi cinesi contro l'epidemia.

Wuhan è un luogo "decisivo" nella lotta al virus, si sottolinea in una dichiarazione. "Una vittoria a Wuhan è una vittoria per l'Hubei, una vittoria nell'Hubei è una vittoria per la Cina", si rimarca in un'altra, ripetendo una frase usata in precedenza nei media ufficiali del Partito comunista cinese.

