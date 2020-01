I casi di contagio in Cina sono saliti a 6'078

Il numero di contagi in Cina del coronavirus di Wuhan è salito a 6'078 casi alle 18:00 locali, le 11:00 in Svizzera: è l'ultima stima postata dalla tv statale Cctv sul suo account Weibo, il Twitter in mandarino.

Le morti restano ferme a quota 132, così come comunicato in mattinata dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese che aveva parlato di 5'974 contagi, già più di quelli del 2002-03 per la Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), fermatisi a quota 5'327 nelle statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Dal canto suo, il commissario Ue per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha comunicato che oggi ci sono "circa 600 cittadini europei in Cina che vorrebbero lasciare la Cina" a causa dell'epidemia di coronavirus.

Al momento però solo la Francia ha chiesto assistenza per il rimpatrio. Tuttavia, 14 Paesi hanno comunicato di avere cittadini in Cina da rimpatriare, fra cui l'Italia. Il Meccanismo europeo di protezione civile "può coprire fino al 75% dei costi di trasporto", ha precisato Lenarcic.

