Il ministro della Salute francese, Olivier Véran, ha detto questa mattina che prende "molto sul serio" la comparsa in Francia di casi di bambini colpiti da una malattia infiammatoria grave.

Véran sottolinea che non ci sono ancora elementi sufficienti per collegare questa affezione al coronavirus.

Le autorità sanitarie britanniche hanno lanciato negli ultimi giorni un'allerta per l'aumento del numero di bambini che presentano sintomi somiglianti alla malattia di Kawasaki, una sindrome vascolare che colpisce i giovanissimi e le cui cause non sono note. Ma alcuni casi sono stati riportati anche in Italia, in Spagna, in Svizzera e in Francia: "E' un'allerta che ho ricevuto da Parigi - ha detto Veran ai microfoni di France Info -, ci sono una quindicina di bambini di diverse età malati a Parigi".

Questi bambini hanno "sintomi di febbre, problemi digestivi e un'infiammazione vascolare piuttosto generalizzata che può provocare problemi cardiaci". Ma, afferma Véran, "nessuno di questi bambini fortunatamente è morto per queste complicazioni".

