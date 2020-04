Segnali di "miglioramento" per il premier britannico Boris Johnson, ricoverato in terapia intensiva a Londra in seguito al contagio da coronavirus.

Lo ha detto oggi Rishi Sunak, cancelliere dello Scacchiere del suo governo e protagonista della conferenza stampa di giornata a Downing Street sull'emergenza.

"Il primo ministro resta nel reparto di terapia intensiva dove la sua condizione sta migliorando", ha detto Sunak: "Oggi si è messo a sedere sul letto, reagisce e dialoga positivamente con il team medico".

