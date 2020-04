"Sono 80 mila i guariti dal coronavirus in Germania", il sistema sanitario nazionale "non è mai stato finora sotto stress". Lo ha detto il ministro della Salute Jens Spahn in conferenza stampa a Berlino.

Spahn ha sottolineato che nel confronto su scala internazionale la Germania ha retto "bene". Fra le ragioni, la circostanza che "il sistema sanitario è complessivamente in buono stato" e che ci sia un'ampia capacità di posti di terapia intensiva.

"Da maggio negli ospedali si dovrebbe tornare progressivamente verso una nuova normalità, nella quale si possano recuperare anche gli interventi chirurgici rimandati", ha continuato.

Ma all'inizio saranno comunque conservati un 20-30% dei posti di terapia intensiva per il Coviid-19, ha spiegato il ministro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram