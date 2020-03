Non funziona contro il coronavirus il "Kaletra", la combinazione di due farmaci antivirali, lopinavir e ritonavir usati in uso per l'HIV che avevano acceso la speranza a seguito della guarigione di alcuni pazienti cui erano stati somministrati.

Il verdetto arriva da uno studio condotto presso l'ospedale cinese Jin Yin-Tan Hospital a Wuhan su 199 pazienti ricoverati con gravissima infezione da coronavirus. Pubblicato sul New England Journal of Medicine, lo studio è stato riportato sul New York Times.

Metà dei pazienti sono stati trattati con le cure standard, come la ventilazione assistita se necessario, antibiotici per la polmonite, farmaci antinfiammatori e altre terapie per mantenere stabile il loro quadro clinico; l'altra metà ha ricevuto anche il cocktail dei due farmaci anti-Aids.

Ma nessun risultato significativo è emerso in quest'ultimo gruppo di pazienti in termini di riduzione dei giorni di malattia o di riduzione del rischio di morte. "Nessun beneficio clinico è stato osservato sui pazienti trattati", scrivono i ricercatori sul New England.

