Mosca vuole che Financial Times e New York Times facciano un passo indietro quanto ai loro dubbi sulla reale entità di decessi da coronavirus in Russia

La permanenza del Financial Times (FT) e del New York Times (NYT) in Russia dipenderà dal fatto che queste testate pubblichino o meno una rettifica in merito agli articoli pubblicati in cui si mettono in dubbio i dati ufficiali sulle morti da coronavirus in Russia.

Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

"Ulteriori passi in relazione a FT e NYT dipenderanno dalla pubblicazione o meno di una rettifica", ha detto Zakharova commentando la richiesta dei deputati della Duma di prendere in considerazione misure in relazione ai suddetti media, compresa la possibile cancellazione del loro accreditamento in Russia. Lo riporta Interfax.

Intanto, la Russia ha superato i 250'000 casi accertati di Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. Stando ai dati ufficiali, nel Paese sono stati registrati in tutto 252'245 contagi. I casi confermati nelle ultime 24 ore sono 9'974, la cifra più bassa dal 2 maggio.

Ufficialmente, le vittime del nuovo coronavirus sono al momento 2'305, di cui 93 decedute nel corso dell'ultima giornata. I guariti sono in totale 53'530, di cui 5'527 nelle ultime 24 ore.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram