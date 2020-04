Rifat Chadirji, considerato il padre dell'architettura irachena moderna, è morto a Londra di coronavirus. Aveva 93 anni. Tra le sue opere più famose il 'Monumento alla libertà', che su trova in piazza Tahrir a Baghdad.

"Con la morte di Rifat Chadirji l'architettura irachena e il mondo hanno perso una delle più grandi voci moderne", ha dichiarato il presidente iracheno Barham Saleh.

Nato a Baghdad nel 1926, aveva studiato a Londra e poi era ritornato in Iraq negli anni 50 durante i quali ha realizzato il suo capolavoro 'Il milite ignoto' che fu distrutto quando Saddam Hussein salì al potere. Chadirji fu incarcerato nella prigione di Abu Ghraib dove restò per due anni e mezzo.

Fu poi lo steso rais a farlo uscire dal carcere per commissionargli un centro conferenze. L'architetto ha vissuto all'estero per tutto il periodo delle guerre del Golfo ed è tornato per un periodo in Iraq soltanto nel 2009.

