Il capo dell'ospedale di Wuhan è morto oggi, ucciso dal coronavirus. Lo riportano i media internazionali. Liu Zhiming - questo il suo nome - dirigeva il Wuchang Hospital. Venerdì scorso un infermiere di 59 anni dello stesso nosocomio era deceduto a causa del Covid-19.

Intanto uno dei pazienti affetti dalla sindrome Covid-19, curato con il plasma sanguigno raccolto da persone guarite, è stato dimesso dall'ospedale nella città-focolaio di Wuhan. Lo ha reso noto Sun Yanrong, funzionario del ministero cinese delle Scienze e della Tecnologia, durante una conferenza stampa oggi a Pechino.

Secondo il funzionario cinese, la prima dose di plasma sanguigno di un paziente ripresosi dalla sindrome Covid-19 è stata raccolta il primo febbraio, mentre questa terapia sperimentale è stata applicata per la prima volta il 9 febbraio a un contagiato in gravi condizioni ricoverato in un ospedale del distretto di Jiangxia a Wuhan.

Altri 10 pazienti, ha aggiunto Sun, saranno sottoposti a questa cura in settimana, mentre le autorità chiedono a un maggior numero di pazienti guariti dalla sindrome di donare il proprio plasma sanguigno.

Da parte loro alcuni esperti cinesi, sulla base dei risultati degli studi clinici, hanno confermato che la clorochina fosfato, un farmaco antimalarico, ha un determinato effetto curativo sulla nuova patologia del coronavirus (Covid-19). Lo ha comunicato oggi un funzionario cinese.

Sun Yanrong, viceresponsabile del China National Center for Biotechnology Development del ministero della Scienza e della Tecnologia, ha annunciato in conferenza stampa che gli esperti hanno "all'unanimità" consigliato di includere il farmaco nella prossima versione delle linee guida per la terapia e di valutarlo in studi clinici più ampi il più presto possibile.

Nel briefing quotidiano con la stampa a Ginevra sul coronavirus il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus ha affermato che: "Sembra che il Covid-19 sia meno letale di altri coronavirus come la Sars e la Mers". Il tasso di mortalità, rispetto ai casi accertati, è del 2%, ha sottolineato. Il rischio aumenta con l'aumentare dell'età", ha precisato.

I dati sembrano mostrare "un calo di nuovi contagi ma questo trend va interpretato con molta cautela perché può cambiare: è presto per dire se questo andamento in calo continuerà. Ogni scenario resta aperto", ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Registriamo un numero relativamente basso di contagi tra i bambini. Dobbiamo capire il motivo", ha poi aggiunto il direttore generale dell'Oms.

