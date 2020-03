La Clinica Moncucco è fra gli ospedali in prima fila nell'affrontare il morbo.

Una piattaforma per distribuire a livello svizzero i volontari del settore della sanità e far fronte quindi alla penuria di personale negli ospedali: si chiama Care Now Plattform ed è stata creata il 18 marzo.

Si rivolge a tutti i professionisti della sanità che possono aiutare a fronteggiare l'emergenza del coronavirus, si legge in un comunicato. Il coordinamento è gestito da un team del Politecnico federale di Zurigo e l'iniziativa è sostenuta da associazioni di medici, infermieri e studenti.

