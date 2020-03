I negozi di Nike in Corea del Sud, Giappone e maggior parte della Cina resteranno aperti.

La multinazionale Nike ha deciso di chiudere fino al 27 marzo tutti i suoi negozi negli Stati Uniti, in Canada, Europa occidentale, Australia e Nuova Zelanda per limitare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il gigante statunitense in un comunicato.

Gli store Nike in Corea del Sud, Giappone e maggior parte della Cina resteranno invece aperti.

