L'ospedale da campo allestito a Central Park è operativo: da oggi inizierà ad accogliere pazienti malati di coronavirus.

L'ospedale consiste in 14 tende in grado di ospitare 68 pazienti e dotato di 10 respiratori, ma anche di apparecchiature per effettuare lastre e una farmacia. A realizzarlo è il gruppo evangelico Samaritan's Purse per accettare pazienti dell'ospedale Mount Sinai.

