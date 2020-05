"Un caotico disastro assoluto": così Barack Obama ha definito la risposta dell'amministrazione Trump alla crisi del coronavirus in una telefonata privata il cui audio è stato diffuso da Yahoo News e confermato da fonti vicine all'ex presidente.

Si tratta di un colloquio con ex membri del suo staff per incoraggiarli a sostenere maggiormente la campagna di Joe Biden per la Casa Bianca sottolineando come la risposta Usa alla pandemia dimostri la necessità di una leadership forte in tempi di crisi globale.

Obama ha anche detto che la decisione dell'attorney general William Barr di lasciar cadere le accuse formulate nell'indagine del Russiagate contro Michael Flynn, l'ex consigliere della sicurezza nazionale di Donald Trump, suggeriscono che "il ruolo della legge è a rischio".

"Le prossime elezioni, ad ogni livello, sono così importanti perchè ciò per cui ci batteremo non è solo un individuo o un partito politico. Ciò per cui lotteremo è contrastare questa tendenza a lungo termine ad essere egoisti, tribali, divisi e a vedere gli altri come un nemico, cosa che è diventato un impulso più forte nella vita americana", ha aggiunto Obama. Parole che suonano come un attacco a Donald Trump, anche se non nominato.

